Paavst väljendas Nicaragua piiskopi kinnipidamise pärast muret

«Jälgin mure ja kurbusega tähelepanelikult Nicaraguas kujunenud olukorda,» ütles paavst, kes enda sõnul «usub ja loodab, et avatud dialoogi kaudu on veel võimalik leida alus lugupidavale ja rahumeelsele kooseksisteerimisele».

Katoliku kirik Nicaraguas on olnud valitsuse üha suurema surve all alates opositsiooni meeleavaldustest 2018. aastal, kui protestide mahasurumise käigus hukkusid sajad inimesed.

President Daniel Ortega on jätkuvalt seda meelt, et meeleavalduste tõelised korraldajad said juhtnööre Washingtonist eesmärgiga kukutada ta võimult. Ühtlasi süüdistab Ortega piiskoppe vandenõuga kaasa minemises.