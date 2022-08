USA abordikeelu ohver: «Ma kannan seda last lihtsalt selleks, et ta maha matta.»

Louisiana kuulub nende USA osariikide hulka, kus abort on vaid väga väheste eranditega lubatud. Baton Rougest pärit Davis ütles, et ta üritas oma rasedust katkestada pärast seda, kui 10. nädalal tehtud ultraheliuuringul selgus, et tema lootel puudus kolju ülaosa – seisund, mille korral laps mõne minuti või tunni jooksul pärast sündi sureb.