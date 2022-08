Meskalibuum seab ohtu Mehhiko looduse

Meskalibuum tähendab seda, et suitsuse maitsega piiritusjoogi tegemiseks on vaja rohkem maad, vett ja tulematerjali.

«Sellel liigsel nõudlusel riiklikul ja rahvusvahelisel turul on tagajärjed. Kui on vaja rohkem taimi, siis on loomulikult ka rohkem ressursside tarbimist,» märkis 50-aastane Olivera, kes juhatab tootjate ühingut.