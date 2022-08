Singapur tühistas koloniaalaja aegse geiseksi keelu

«Valitsus tühistab (seaduse) ja dekriminaliseerib seksi meeste vahel. Usun, et see on õige asi, mida teha, ning miski, millega enamik singapurlastest nüüd nõustub,» ütles ta olulises kõnes.

Lee lisas, et hoiakud on muutunud viimase 15 aasta jooksul alates sellest, kui valitsus otsustas, et koloniaalajast pärit seadus jääb jõusse.

Homoseksuaalseid inimesi aktsepteeritakse nüüd paremini kohapeal, eriti noorte singapurlaste seas, ütles ta.

Seaduse tühistamine viib seadusandluse kooskõlla tänapäevaste sotsiaalsete normidega ning pakub Lee sõnul kergendust geidest singapurlastele.

Briti koloniaalajast pärit Singapuri karistusseadustiku paragrahv 377A näeb meestevahelise seksuaalvahekorra eest karistuseks kuni kaks aastat vangistust.

Geiõiguste eest võitlejad on pikka aega öelnud, et vana seadus ei ole kooskõlas rikka linnriigi üha kaasaegsemaks muutuvama kultuurieluga ning et kohtus on olnud kaks edutut vastavasisulist kaasust.

Samas ei tähenda paragrahvi 377A tühistamine, et abielu mõiste muutuks.

Lee sõnul tunnistab valitsus, et enamik singapurlastest ei taha tühistada abielu puudutavat seadust, mis võiks kaasa tuua märkimisväärse muudatuse meie sotsiaalsetes normides tervikuna, seal hulgas kuidas peaks abielu defineerima ja kuidas selle kohta koolides õpetama.