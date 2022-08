INTERVJUU ⟩ Vene relvaparuni Viktor Buti abikaasa: ennekõike on vahetusest huvitatud USA

Washington on käinud välja võimaluse vahetada tosin aastat Ameerika Ühendriikides vanglas viibinud Vene relvaärimees Viktor But välja kahe USA kodaniku vastu, kuid tema abikaasa Alla But oli usutluses portaalile Rus.Postimees skeptiline tehingu teoks saamise suhtes, sest asja saadab liiga suur meediakära.