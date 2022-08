NATO-t hoiatanud Serbia lubas vajadusel ise kaitsta Kosovo serblasi

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell vahendas Kosovo peaministri Albin Kurti ja Serbia presidendi Vučići kõnelusi, et leida lahendus vastasseisule, mis on põhjustanud viimastel nädalatel Kosovo põhjaosas vägivaldseid vahejuhtumeid.

Serbia koos oma liitlaste Venemaa ja Hiinaga on keeldunud tunnustamast Kosovo isesesivust 2008. aastal, vähem kui kümme aastat pärast verise sõja lõppu ja NATO sekkumist Belgradi sõjaväe vastu..

Euroopa Liit on pidanud aastaid tulutuid kõnelusi suhete normaliseerimiseks, öeldes, et leppele jõudmine on üks peamisi tingimusi kahe riigi võimalusele saada praegu 27 liikmega ühenduse liikmesus.