Vaatamata kuuldustele lõpetavad Saksa tuumajaamad töö aasta lõpuks

Habeck ütles, et viimase kolme tuumajaama käikujätmine – need on plaanis sulgeda selle aasta lõpuks – aitaks säästa vaid kaks protsenti gaasi, mistõttu tuumajaamade tööshoidmine planeeritust kauem ei tasu end ära. «Arvestades, kui vähe see säästa aitaks, oleks see vale otsus,» sõnas Habeck.