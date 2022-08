Leetu jõuavad septembris lisanduvad Saksa väed

Nimelt on Leetu loodamas Saksa brigaadi juhtimisstaap, mis hakkab juhtima ligi 3000-pealist Saksa brigaadi, mis jääb esialgu küll paiknema Saksamaale, aga vajadusel on seda võimalik kiirkorras saata Leetu.

«Esialgne kuupäev on 8. september, kuid kõik on alles lahtine. Tegu saab olema staabi juhtimiselemendiga,» ütles Anušauskas möödunud nädalal BNSile. «Räägiti umbes poolesajast töötajast, kuid see arv on praegu kõikuv.»