ELi välispoliitika juht: EL kaalub Ukraina vägede ulatuslikku sõjalist väljaõpet

Ettepanek tuleb arutusele järgmisel nädalal ELi kaitseministrite kohtumisel Prahas. «Loodan, et ettepanek kiidetakse heaks,» ütles Borrell pressikonverentsil Hispaania põhjaosas Santanderis. «Muidugi oleks see suur missioon,» ütles ta ja lisas, et igasugune missioon peab vastama konflikti tasemele.