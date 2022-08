Senitundmatu Vene vastupanurühmitus väidab end olevat Dugini tütre tapmise taga

Kiievis elav endine Venemaa riigiduuma saadik Ilja Ponomarjov väitis oma YouTube’i kanalis Utro Fevralja, et Kremli ideoloogi Aleksandr Dugini tütre tapmise taga on senitundmatu põrandaalune rühmitus nimega Rahvuslik Vabariiklik Armee, mille eesmärk on president Vladimir Putini võimult kukutamine.