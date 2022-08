Läti seim arutab erakorralisel istungil energiakriisi

Läti Roheliste ja Talurahva Liidu (ZZS) algatusele kirjutas alla enam kui 34 seadusandjat ning see nõuab erakorralise istungi korraldamist, mille eesmärk on nõuda valitsuselt tegevuskava loomist energiakriisiga toimetulekuks.

«See on selge, et Nord Pooli hinnaloome mehhanism ei ole Läti suhtes õiglane. Ajal, mil me oleme võimelised elektrit tootma, peame seda ära andma peaaegu tasuta, kuid kui meil on elektrit vaja, siis peame seda kõrge hinna eest ostma,» ütles Valainis.