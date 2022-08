PILTUUDIS ⟩ Erakordne põud tõi Jangtse jõest nähtavale iidsed budakujud

Skulptuurid avastati jões kari kõrgeimalt osalt ning esialgsel hinnangul on need rajatud Mingi või Qingi dünastia ajal, vahendas Hiina uudisteagentuur Xinhua. Üks skulptuur kujutab lootosetroonil istuvat munka.

Jangtse jõgikonnas on Reutersi andmeil sadanud alates juulist 45 protsendi võrra vähem vihma kui tavaliselt ning ilmaennustuse järgi püsib kuum ilm vähemalt nädala. Hiina riigimeedia teatas eelmisel nädalal, et Chongqingi piirkonnas on ära kuivanud koguni 66 jõge.