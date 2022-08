KOHALIK VAADE ⟩ Baltimaade elektrišokk annab Leedule topelttugeva löögi

«Kas sa vajad raha? Raha on olemas!» Nii kõlas 1990ndatel Sekunde panga telereklaam. Toonasel kauboikapitalismi ja kehvalt reguleeritud panganduse ajajärgul saavutas see tilluke Leedu erapank kiiresti edu. Kui pank 1994. aastal aga kokku varises, ilmnes, et tegemist oli hiiglasliku püramiidskeemiga ja tuhanded inimese kaotasid kõik, mis neil hinge taga oli.