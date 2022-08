Kuna rindejoon on püsinud mõnda aega paigal, siis on Venemaa ressursid suurejooneliseks edasitungiks ammendanud – see on hetkel olukorra «lõunarindel muutusteta» peamine väärtus, kirjutab Igor Taro Ukraina sõja eilse päeva sündmuste kokkuvõttes.