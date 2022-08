VIDEO JA GALERII ⟩ Läti punasamba mahavõtmisse pidi sekkuma politsei

Kella 11 paiku edastas Läti BNS, et osa monumendist on juba lammutatud. Rasketehnikaga lammutatakse monumendi jalamit, lisaks tegutsevad töölised monumendi maa-alal ka muu tehnikaga. Kohal on arvukalt politseinikke, kes on jaotatud nii sisse- kui väljapoole piirdeaeda ning hoiavad perimeetrit. Seni ei ole võimude tegevus suurt tähelepanu pälvinud, märkis BNS.