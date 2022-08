Zelenskõi lubas tuua Krimmi taas Ukraina võimu alla

«Ma usun sada protsenti sellesse, et terrori alistamiseks, et meie regioonis, Euroopas, kogu maailmas tagatiste ja julgeoleku juurde naasmiseks, on tarvis saavutada võit Venemaa agressiooni üle. Tarvis on vabastada Krimm okupatsioonist. Sellest saab maailma õigluse ja korra taaselustamine,» vahendas uudisteagentuur Reuters tema sõnu nn Krimmi platvormi tippkohtumisel, mille siht on taastada Ukraina territoriaalset terviklikkust.