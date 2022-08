Landsbergis: Leedu kaalub turistiviisade keelustamist regionaalselt

«Eelkõige püüdleme üle-euroopalise lahenduse poole, sest see on õiguslikult kõige stabiilsem, kõige õigem. (...) Kui seda ei juhtu, siis me ei välista piirkondliku võimaluse leidmist. Leiame lahenduse, mis hõlmaks Balti riike, Poolat ja potentsiaalselt ka Soomet,» ütles Leedu välisminister pärast kohtumist seimi väliskomisjoniga.