ÜRO-le teeb muret Venemaa plaan Ukraina sõjavangide üle kohut mõista

ÜRO inimõigusbüroo (OHCHR) sõnl teevad neid murelikuks pildid ja kaadrid metallpuuride ehitamisest rünnakutes purustatud Mariupoli linna filharmoonia saali, kus ilmselt hakatakse hoidma kohtuprotsessi ajal sõjavange.

«Kui sõjavangidele esitatakse süüdistus kuriteos, on neil õigus nõuetekohasele menetlusele ja õiglase kohtupidamisele,» ütles inimõigusbüroo pressiesindaja Ravina Shamdasani Genfis ajakirjanikele.

«Neile ei tohi määrata mingit kohtuotsust ega karistust, kui seda ei langeta erapooletu ja nõuetekohaselt moodustatud kohus.»

Shamdasani ütles, et rahvusvahelise õiguse järgi ei tohi mõista inimeste üle kohut vaenutegevuses osalemise ega relvakonflikti ajal sooritatud sõjategevuse eest.

Rahvusvaheline humanitaarseadus keelab kohtute loomise ainult sõjavangide üle õiguse mõistmiseks ning sõjavangi tahtlik ilmajätmine õiglase ja reeglitele vastava kohtupidamise õigusest on sõjakuritegu, lisas ta.

«Kui see juhtuks, oleks Vene Föderatsioon selle eest vastutav.»

ÜRO inimõigusbüroole teeb muret, et sõjavangide juurde ei lasta sõltumatuid vaatlejaid, mistõttu on oht, et neid piinatakse ülestunnistuse saamiseks, ütles Shamdasani.

«Vene ametnikelt ja Venemaaga seotud relvarühmitustelt on kostnud murettekitavaid avaldusi, milles Ukraina sõjavange on nimetatud sõjakurjategijateks, natsideks ja terroristideks ning seeläbi rikutud süütuse presumptsiooni.»

OHCHR on korduvalt nõudnud, et Moskva tagaks sõltumatutele vaatlejatele täieliku juurdepääsu kõigile inimestele, kelle Venemaa ja tema liitlased on Ukraina sõjaga seoses kinni võtnud. Vaatlejaid ei ole aga lastud ühtegi sõjavangide kinnipidamiskohta aladel nagu Donbass, mida kontrollivad tema käsilased.

Shamdasani ütles, et ÜRO inimõigusbüroo on saanud juurdepääsu Ukraina kohtuprotsessidele ning on teadlik kuuest mehest, kes on sõjakuritegudes süüdi mõistetud.