REPORTAAŽ ⟩ Punamonument langeb Riias üksikute rusikameeste vastuseisust hoolimata

Paljude riialaste imestusel pole piire. Üks keskealine naine uuris Postimehe fotograafilt teda esmalt läti keeles kõnetades, ega ometi kõiki samba juures asunud skulptuurigrupi kolme sõdurikuju maha võeta, ja lisas tõsimeeli, et vähemalt ühe kuju võiks ikka püsti jätta. Ent lammutamisega ametis rasketehnika ei andnud ühelegi sõdurikujule armu ning eile pärastlõunaks oli neist alles ainult kivipuru.

Teise, vanema meesterahva arvates võiks erimeelsused lahendada ikka asju arutades. «Keda see monument siis nüüd äkki segas?» küsis ta. «Seisis seal varem ja oleks võinud edasi seista. See on ju mälestus meie vaarisadest.»