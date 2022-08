INTERVJUU ⟩ Ukraina suursaadik Eestis: kui keegi peaks sõjast ära väsima, tuleks neil ette kujutada, et see juhtub nende riigiga

Betsa on äärmiselt tänulik, et Eesti on olnud Ukraina toetamisel juhtrollis. Tema sõnul teavad eestlased hästi, mida tähendab Moskva ikke all elamine, mistõttu on Eesti rahvaarvu järgi arvestades olnud maailmas Ukraina suurim sõjaline abistaja. Betsa sõnul on tähtis, et lääneriigid tarniksid Ukrainasse veel rohkem ja moodsamat NATO relvastust, sest ainult Venemaa alistamine lahinguväljal suudab tagada nii Ukraina kui ka kogu Euroopa julgeoleku.

Venemaa sõda Ukraina vastu on toonud endaga kaasa ühed suurimad lahingud ja purustused Euroopas pärast Teist maailmasõda. Kuidas tähistavad ukrainlased täna, keset sõda, oma iseseisvuspäeva?

Tänavune aasta on väga eriline. 24. augustil möödub täpselt kuus kuud Venemaa jõhkrast, ebainimlikust ja verisest sissetungist Ukrainasse ning meie rahva vastu täiemahulise sõja alustamisest. Ütleksin, et me pigem ei tähista iseseisvuspäeva, vaid peame seda. Mõistagi on viimased pool aastat täielikult muutnud miljonite ukrainlaste elu. Kuus kuud järjest on Venemaa pidanud sõda meie rahva vastu ning kogu selle aja vältel on kümneid tuhandeid inimesi tapetud, piinatud, vägistatud ja meie linnu hävitatud.