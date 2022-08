USA teatab kolme miljardi dollarisest abipaketist Ukrainale

Raha kulub droonide, relvastuse ja muu tehnika tarnelepingute rahastamiseks. Kuid pole välistatud, et aasta jooksul ei jõua need veel lahinguväljale.

Märgitakse, et see sõjalise abi pakett erineb eelmistest. Uue rahastuse eesmärk on suuresti aidata Ukrainal tugevdada oma kaitsevõimet keskmises ja pikas perspektiivis. Samas on varasemad paketid keskendunud Ukraina pakilisematele vajadustele relvade ja laskemoona järele.