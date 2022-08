IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Zaporižžja tuumajaama on venelased väidetavalt moona ja lahingumasinaid juurde toonud

Vene üksustel jätkus seekord ründeaktiivsust ainult Donetski operatiivsuunal Avdiivka ja Bahmuti lähistel. Pisut on tulnud juurde infot Antonivka sillal toimunud purustuste ja ka läätse-efekti mõju kohta Venemaa laskemoonaladudele.

Eile ununes märkida, et Ukraina kaitseväejuhataja kindral Zalužnõi paotas veidi ka Ukraina kaotuste suuruse, märkides, et elu kaotanud kangelasi võib olla 9000 kandis. Sõltumatud andmed puuduvad, millega saaks võrrelda. Vene pahna sel teemal pole mõtet lugeda, kuna sealsed muinasjutuvestjad on Ukraina kaitseväe surmasid juba ammu mitmekordselt üle pakkunud.