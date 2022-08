Hispaania eutaneeris kriminaali enne kohtusse jõudmist

Tulistamise tagajärjel amputeeriti ründajal üks jalg, lisaks jäi ta selgroo vigastuse tõttu halvatuks. Vangi sõnul tekkisid tal kroonilised valud ja tema seisund vastas abisurma taotlemise nõuetele, mis on ravimatute haiguste puhul täiskasvanutele Hispaanias seaduslik.

Tulistamise ohvrid olid taotlusele vastu, väites, et Sabau üle tuleks kohtus õigust mõista, vahendas BBC.

Tarragona kohus aga otsustas, et Sabau põhiõigus on tema asjaolusid arvestades taotleda eutanaasiat, ning nentis, et vastavalt seadusele ei ole kohtusüsteemil õigust sekkuda.