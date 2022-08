Abordimeelsed demokraadid said olulise võidu vahevalimiste eel

Iraagi sõja veteran Pat Ryan võitis teisipäeva hilisõhtul napi hääleenamusega karjääripoliitikut Marc Molinarot New Yorgi peenes 19. ringkonnas, andes sellega ninanipsu kõigile, kes ootasid, et mandaat läheb vabariiklastele.

Asjatundjad on jälginud eriti pingsalt Hudson Valley ringkonda, mis on aldis muutlikkusele ning kus on vähemalt korra võitnud kõik viimasest kolmest presidendist, nähes neis valimistes proovikatset parteide üldvalimiste sõnumitele.

Demokraadid ütlesid, et võidu tagas neile viha ülemkohtu erakordselt vastuolulise otsuse peale (Dobbs v. Jackson Women's Health Organization) lõpetada üleriiklikult põhiseadusega tagatud õigus kõigil naistel otsustada ise oma keha üle abordiküsimustes.

Ryan rääkis valimiskampaanias pidevalt abordiõigusest, samas kui Molinaro keskendus inflatsioonile ja kuritegevuse vastu võitlemisele.

Praegu 40-aastane võitja ütles, et kandideeris seepärast, et «meie demokraatia alustalad olid ja on jätkuvalt otsese ohu all», selgub kohaliku ajalehe Times Union loost.

«Kui ülemkohus rebis küljest reproduktiivõigused, ligipääsu abordiõigusele, ütlesime meie: «See ei ole see, mille eest Ameerika seisab»,» sõnas ta.

Ryan ei juhtinud üheski valimistele eelnenud ennustuses ning isegi demokraatide kongressi valimiskampaania komitee oli ta jätnud oma vastaskandidaadist kaheksa protsendipunkti kaugusele, ning seda vahetult valimiste eel avaldatud küsitluses.

Demokraatide kohaselt andsid need valimised kõige julgustavama märgi, et novembris peetavatel kongressi vahevalimistel ei pruugi tulla eeldatud «aadrilaskmist».

USA valijad otsustavad, kellele jääb kontroll kongressi üle vahevalimiste järel. Valimistel on saadaval esindajatekoja kõik 435 kohta, senati 100 kohast läheb loosi 35 mandaati ning kubernerivalimisi peetakse 36 osariigis kokku viiekümnest.