INTERVJUU ⟩ Läti pealinna punamonumentide lammutamise dirigent: püüame vältida liigset kirgede möllu

Lange võtab Postimehe vastu linnavalitsuse hoone neljanda korruse avaras kabinetis. Akna eest kardinaid pisut eemale tõmmates tõdeb ta, et kui neljast Riias lammutatavast monumendist esimene ja suurim kaob, võib ta ilmselt olla tõepoolest esimeste hulgas, kes praeguseni kolmel hektaril laiunud memoriaali 80-meetrise obeliski puudumist märkab. «Vaade on hea, ei vaidle vastu. Kas olen päris esimene, kellele obeliski kadumine silma hakkab, ei julge väita, aga ilmselt esimeste hulgas,» sõnab Lange.

Kui keegi üldse teab, millal see monument peab lammutatud olema, siis olete see teie.

Lühike vastus on: jah. Keegi teab seda kindlasti. (Naerab.) Kindlasti mõistate, et tegu on tundliku teemaga. Obeliski lammutamise algusest anname [ajakirjandusele] teada võib-olla ainult paar tundi varem.