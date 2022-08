Johnsoni sõnul oleks praegu rahukõneluste pidamine katastroof

Johnson märkis, et inimesed räägivad pidevalt Lääne kokkuvarisemise ohust ja selle ühtsuse hävimisest. Pärast G7 ja NATO tippkohtumistel osalemist on Johnson veendunud, et Lääne ühtsus on nüüd kindel ja tema hinnangul see ka säilib.

«Teatud loogika on selles positsioonis, kuhu me oleme sattunud, sest praegu läbirääkimisi ei peeta ja vastavaid ettepanekuid pole. Putin läbirääkimisi ei paku ja isegi kui selline ettepanek oleks, siis ma ei näe, mis asjaoludel see ettepanek ukrainlastele vastuvõetav oleks. Ukrainlased poleks nende läbirääkimistega nõus. Kui arvestada Ukrainas toimuvat agressioonitüranniat, siis oleksid sellised läbirääkimised katastroof kogu maailmale,» seletas Johnson.

Briti peaminister toonitas ühtlasi, et Lääs peab vabanema sõltuvusest Vene gaasist. Valitsusjuhi sõnul on see Euroopa jaoks tohutu geopoliitiline muutus ja Putini jaoks katastroof.

Johnsoni hinnangul nõrgeneb Putini positsioon aja jooksul.