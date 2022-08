Angola valis tasavägises heitluses presidenti ja parlamenti

60-aastane Costa Júnior, kes on populaarne noorte hulgas, nood on aga üha kasvav valijaskonnarühm, lubab vaesuse välja juurida ja luua töökohti,

Tema vastane on Nõukogude Liidus hariduse saanud endine kindral, kes lubas viie aasta eest võimule tulles Angolale uut ajastut, nüüd püüab aga veenda valijaid oma seniste saavutustega.

Angola 33 miljoni elaniku jaoks ei ole aga suurt midagi muutunud, Aafrika suuruselt teises toornaftariigis on igapäevaelu endiselt virelemine.

«Oleme aastaid hääletanud, aga see ei toimi,» kurtis 37-aastane tänavakaupmees Gabriel. «Kõik on väga kallis, hinnad muudkui tõusevad ja me teenime sandikopikaid.»