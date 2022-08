Macron püüab siluda suhteid Alžeeriaga

Esimene pärast Alžeeria iseseisvumist sündinud Prantsuse president loodab «valada vundamendi, et üles ehitada ja arendada» mõnikord keerulisi suhteid selle Põhja-Aafrika riigiga, teatas Macroni kantselei.

Riigipead külastavad märtrite monumenti riigi iseseisvussõjas, millega 1962. aastal tehti lõpp enam kui 130 aastat kestnud kolonialismiajastule Prantsuse võimu all.

Sestsaadik on Prantsuse-Alžeeria suhted elanud üle korduvalt erinevaid kriise.

Macroni kantselei väljastas avalduse, milles kahetses oma kommentaaride tõttu tekkinud vääritimõistmist ning tema nõunikud usuvad, et mõlemad pooled on edasi liikunud. Selle tunnistuseks on diplomaatiliste suhete normaliseerumine ja sõjalennukite ülelennud Prantsuse armeebaasidesse sügavamal Aafrika sisemaal.