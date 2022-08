Vaatlejad: Venemaa kasutab Ukrainas laialdaselt kobarpomme

Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril on registreeritud, teatatud või kahtlustatud sadu juhtumeid, kus Vene väeüksused on kasutanud kobarpomme, teatas Kobarmoona Koalitsioon (CMC) oma aastaraportis.

Ei Venemaa ega Ukraina ole liitunud konventsiooniga, mis keelustab kobarpommide kasutamise, üleandmise, tootmise ja ladustamise. Sellele leppele on allkirja andnud 110 riiki ja 13 muud ühendust.

«Kobarmoona jätkuva kasutamise ühemõtteline hukkamõistmine Ukrainas on ülioluline, et tugevdada nende relvade häbimärgistamist ning teha lõpp ohule, mida need endast kujutavad,» sõnas ta.