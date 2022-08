Augustis on Kreekasse pääseda üritanud 25 000 migranti

Evroses Kreeka-Türgi piirile püstitatud 40 kilomeetri pikkust piirimüüri ehitatakse veel 80 kilomeetrit pikemaks, et põgenikevoolu tõhusamalt ohjata.

Valitsuse pressiesindaja Giannis Oikonomou ütles, et riik seisab silmitsi üha kasvava migratsioonisurvega nii maapiiril Evroses kui Egeuse merel.

«Ainuüksi augustis, ja kuu ei ole veel läbi, on 25 000 migranti püüdnud tulla illegaalselt üle Kreeka-Türgi piiri,» ütles ta.

Kreeka on juba varem öelnud, et sel aastal on põgenikke ja migrante tulnud rohkem kui eelmistel aastatel.