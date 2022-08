INTERVJUU ⟩ Vene politoloog: Kremli agressioon muutis Vene naisõiguslased ennekõike sõjavastasteks aktivistideks

Koduvägivalla ennetamine on üks Vene feministlike aktivistide tuumikküsimusi. Rohujuuretasandi naisõigusaktivismi tõus on vastus Vene valitsuse hiljutistele sammudele, näiteks koduvägivalla dekriminaliseerimisele 2017. aastal, Margarita Gratšova juhtumile (naise abikaasa raius tal kirvega käed maha – toim) ja teistele sedasorti juhtumitele.

Sõja puhkemisega Ukrainas on feministide fookus nihkunud. Aktivistid aitavad Ukraina põgenikke ja toetavad psühholoogiliselt venelasi, kellele on esitatud süüdistus ja keda represseeritakse. Vägivalla lõpetamine Ukrainas on tähelepanu keskpunktis.

Samas uued koduvägivalla juhtumid ilmnevad Venemaal iga päev, mistõttu hoiavad naisõiguslased teemat päevakorras. On selge, et Hatšaturjanide juhtum pole esimene ega kahjuks ka viimane. Lisaks võib avalikkus olla teadmatuses veel enamatest vägivaldsetest juhtumitest, sest keegi ei kajasta neid ajakirjanduses.

Protestide, petitsioonide ja teiste feministlike aktsioonide eesmärk on muuta vägivallajuhtumid äratuntavamaks ja ühiskondlikus arutelus nähtavamaks. Viimastel aastatel on isegi peavooluväljaanded ja telekanalid muutunud koduvägivalla teemade arutamisel ennetavamaks. Ma arvan, et selles mõttes on meedias ja avalikkuses palju tähelepanu saanud üksikjuhtumitel ühiskonnas pikaajaline mõju.