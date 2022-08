30 aastat Rostocki rassirahutustest: Steinmeier hoiatas pead tõstva äärmusluse eest

«Oht, et vägivallajada ei ole lõppenud, on väga suur,» ütles Steinmeier.

Presidendi sõnul on Saksamaal olnud viimase 30 aasta jooksul mitu paremäärmusluse lainet, mõnega neist on kaasnenud vägivallaohvrid.

Sakslastel on sel talvel Ukraina sõja tõttu oodata tavalisest kõrgemaid energiarveid ja uusi piiranguid eeldatava kuuenda koroonalainega seoses. Parem- ja vasakäärmuslased on juba valitsusvastastest protestidest teada andnud.

Steinmeier ütles, et juhtum on häbiväärne ja on ime, et keegi viis päeva kestnud piiramises surma ei saanud.