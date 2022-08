WHO: ahvirõugetesse nakatumine vähenes eelmisel nädalal

«See on nüüd muutunud vastupidiseks, vähem kui 40 protsenti teatatud juhtudest on Euroopas ja 60 protsenti Ameerikates,» ütles ta.

WHO kuulutas 24. juulil ahvirõuged ülemaailmseks tervishoiu eriolukorraks. See on kõrgeim hoiatustase, mida WHO saab anda.