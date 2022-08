Endiselt tekitab järelkajasid üleeilne tulelöök Tšaplõne raudteejaama pihta, kus rakett tabas reisirongi. Ohvrite arv tõusis esialgu avaldatust ligi kaks korda suuremaks ning tegu lisandub Venemaa teiste barbaarsuste juba pikka ritta. Võib tõesti oletada, et ehk otsisid Vene väed võimalusi tabada sõjaväeešeloni, kuid üldine hoolimatus tsiviilohvrite vältimise suhtes on toonud kaasa traagilisi tagajärgi.

Siiski tuleb positiivse poolt taas rõhutada seda, et massiivset raketilööki, mida kardeti iseseisvuspäeva puhul, ei tulnud. Ning Venemaa on hakanud koonerdama Kalibr tüüpi rakettidega, mida sel päeval üldse ei kasutatud. Mõlemad asjaolud viitavad sellele, et venelaste võime korraldada midagi suurejoonelist on tugevalt pärsitud, kui mitte ammendumas.