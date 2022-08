Gotlandi terrorist plaanis tappa ka Rootsi Keskpartei juhti

33-aastane Theodor Engström on uurimise käigus tunnistanud, et tappis noarünnakuga 6. juuli pealelõunal Visbys Almedaleni poliitikanädala ajal 64-aastase Ing-Marie Wieselgreni, kes oli Rootsi regioonide psühhiaatriaabi koordinaator.

Samuti tunnistas ta süüd talle esitatud terrorismikuriteo kahtlustuses ning teatas sel kuul oma kaitsja vahendusel, et ta oli ka «kõrgemaid eesmärke» kui Wieselgreni tapmine, vahendas Expressen.

Juba mõnda aega oli teada, et teda kahtlustatakse lisaks ka terrorismikuriteo ettevalmistamises, kuid seni polnud avalikustatud, kes oli teine sihtmärk. Nüüd kinnitas prokurör Henrik Olin, et Engström kavatses tappa ka tsentristliku Keskpartei juhti Annie Lööfi, mistõttu on mehele esitatud ka kahtlustus terrorismikuriteo ettevalmistamises mõrva plaanimisega.