Soome käivitab kampaania «kraad alla»

Üleriigilisest energiasäästukampaaniast teatati sel nädalal. Ukrainale kallaletungimise eest sanktsioonidega karistada saanud Venemaa on hakanud viimastel kuudel Euroopas gaasikraane kinni keerama ning see on toonud kaasa hinnatõusu kõikjal, ka Soomes.

Lisaks kodukütte mahakeeramisele ja duši all veedetava aja lühendamisele pannakse soomlastele südamele, et vähem võiks ka saunas käia.

Soomes on 5,5 miljoni elaniku kohta umbes kolm miljonit sauna, mida on kombeks kütta vähemalt 85 kraadini.

«Need on vaid mõned võimalused. Me loodame, et inimesed järgivad soovitusi vabatahtlikult ja mõistavad olukorda, et meil seisab ees raske talv,» ütles Laakso.