Saksa välisminister: Läänemerel on tohutu energiapotentsiaal

Minister ütles Kopenhaageni kohtumise eel tehtud videoläkituses, et Saksamaa tahab kiirendada Läänemere tuuleenergia kasutuselevõttu.

Kantsler Olaf Scholz on öelnud, et Saksamaa ei tagane eesmärgist lõpetada 2045. aastaks kasvuhoonegaaside emissioon. Tähtaeg on lähemal kui ühelgi teisel suurel tööstusriigil.