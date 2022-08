Ankara: Soome ja Rootsi kordasid NATO-kõnelustel lubadust võidelda terrorismi vastu

Kolmiku esindajad kohtusid täna esimest korda kõnelustel, et Ankara tingimusi nõustumaks ratifitseerima nende NATOga ühinemise protokolle.

Soome välisminister Pekka Haavisto ütles ringhäälingule Yle, et reedesed kõnelused olid kohtumiste rewas esimesed.

Pärast seda said mõlemad vaatlejariigi staatuse, neist saavad alliansi täisliikmed pärast protokollide ratifitseerimist kõigi 30 NATO riigi poolt. Praeguseks on need ratifitseerinud 23 riiki.