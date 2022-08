Venemaa toonane peaminister Vladimir Putin ütles 2010. aasta lõpus televisioonis küsimustele vastates: «Meil on idakristluse riik, õigeusk, ja mõned teoreetikud leiavad, et see on paljuski lähedasem islamile kui näiteks katoliiklusele. Ma ei taha hinnata, kui palju see väide tõele vastab, aga meil on aastasadade jooksul välja kujunenud teatud suhtluskultuur.»