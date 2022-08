Ministeerium avalikustas Trumpi kodus tehtud haarangu tunnistuse

Valitsuse advokaadid olid seisnud vastu tunnistuse avalikustamisele, ent kohtunik andis korralduse see avaldada. Ministeeriumi palvel on seda tugevalt redigeeritud seoses vajadusega käimasolevas juurdluses, mis puudutab riiklikku julgeolekut, kaitsta erinevaid allikaid.

Kohtuvõimud argumenteerisid, et dokumendi avaldamine toob kaasa sedavõrd ulatusliku kinnikatmise, et ülejäänud osa tekstist on ilma mõtestatud sisuta.