UKRAINA PÄEVIK 26.08: kui kanal võetakse pea maha, üritab see mõnda aega mööda hoovi ringi joosta, soovides lükata edasi vääramatult kohale saabuvat reaalsust. Üksikutes suundades toimuvatest vene vägede rünnakutest paistab, et need jätkuvad justkui inertsist. See tähendab, et olukord Ukraina rindel on jätkuvalt stabiliseerunud.