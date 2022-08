Energoatom: Zaporižžja tuumajaamas on radioaktiivse lekke oht

Ettevõte Energoatom kinnitas täna keskpäeval, et jaam toimib kiirgus- ja tuleohutusnormide rikkumise ohu tingimustes, kuna Venemaa tuumajaama viimase päeva jooksul korduvalt pommitanud.

«Perioodiliste mürsutabamuste tagajärjel on kahjustada saanud jaama taristu, on oht vesiniku lekkeks ja radioaktiivsete ainete eraldumiseks ning tuleoht on suur,» teatas Ukraina energiaagentuur Telegramis.