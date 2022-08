Ana Brnabić jääb Serbia peaministriks ka kolmandaks ametiajaks

Kuigi Vučićil on suuresti tseremoniaalne ametikoht, on inimõigusaktivistid süüdistanud teda juba pikka aega autokraatlikus võimustiilis.

«On väga tähtis, et ta (Brnabić) jääb valitsusjuhiks, nii et me saaksime jätkata probleemide lahendamist,» ütles president pressikonverentsil.