Kreml lihtsustas ukrainlastel Venemaal elamist ja töötamist

Laupäeval avaldatud seadluse kohaselt on Ukraina kodanikel ning Ukraina separatistlike piirkondade elanikel õigus töötada ja elada riigis «ajalise piiranguta».

Seadlus keelab ka Ukraina kodanike deporteerimist, välja arvatud need, kes on vabanenud vanglast, või need, keda peetakse ohuks Venemaa julgeolekule.