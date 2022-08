Veokiõnnetuse pealtnägijad Hollandi meediale: need pildid jäävad meie silmadesse igaveseks

NOS kirjutab, et Nieuw-Beijerlandi linnas toimunud õnnetuses viga saanud inimesed viidi haiglasse, kuid praegu pole täpselt teada, kui palju neid on. Veokijuht, 46-aastane hispaanlane ei saanud õnnetuses viga ja toimetati sündmuskohalt politseijaoskonda ülekuulamisele.



Õnnetusele reageeris kümmekond kiirabibrigaadi ja päästehelikopter ning Hollandi politsei tegeleb hetkel õnnetuse põhjuste väljaselgitamisega. Hollandi politsei pressiesindaja ütles piirkondlikule väljaandele Rijnmond, et šokk on tohutu.



Linnapea asetäitja Charlie Aptroot külastas Rijnmondi andmetel laupäeva õhtul ka ise sündmuspaika ning vestles pealtnägijate- ja teiste asjaosalistega. Omavahel lepiti kokku, et hoitakse edaspidi tihedat kontakti. Samuti nentis ta, et asjaosalistel on infovajadus. «Esimene mure on omavahel rääkimine ja leina jagamine. Tuge on hädasti vaja.»



Grillipeo juures viibinud paar rääkis Rijnmondile, et nägid veokit enne ristmikku peatumas, kuid ühtäkki märkasid nad, et too hakkas uuesti sõitma ja suundus rahva sekka. «Tunne oli, nagu oleksime filmis. Nägime, kuidas inimesi kaasa tiriti,» sõnasid nad. Kohe pärast õnnetust hakkasid pealtnägijad inimesi, sealhulgas lapsi, abistama. «Nägime veoauto all jalgu. Need pildid jäävad meie silmadesse igaveseks.»