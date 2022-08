Türgi süüdistab Kreekat vaenulikus tegevuses sõjalennukite vastu

Türgi õhujõudude F-16 sõjalennukid. Foto on illustratiivne.

Türgi süüdistas täna Kreekat, et see on kasutanud Vene päritolu õhutõrjesüsteemi luurelennul olevate Türgi sõjalennukite kimbutamiseks, ning nimetas seda «vaenulikuks tegevuseks».