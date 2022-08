Liibüa kokkupõrgetes on saanud surma 32 ja viga 159 inimest

Tegemist on rängimate lahingutega Tripolis alates 2020. aasta relvarahust ning see võib tähendada uue suurema lahingutegevuse algust.

Pinged Abdulhamid Dbeibah ja Fathi Bashagha toetajate vahel on kasvanud mitme kuu jooksul, mõlema mehe administratsioonid püüavad kontrolli saavutada ses rahutus Põhja-Aafrika riigis, kus vägivald on lokanud pärast 2011. aasta ülestõusu.

Dbeibah' administratsioon, mis tegutseb pealinnas Tripolis ning on ÜRO toetusega rahuprotsessi tulem, on seni takistanud Bashaghal linnas kanda kinnitamast, väites, et järgmise valitsuse peab otsustama rahvas valimistel.