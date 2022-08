KOMMENTAAR ⟩ Ukraina kõrval vajab Eesti tähelepanu ka ELi lõunanaabrus

ÜRO andmetel on Ukraina suutnud augusti jooksul Musta mere sadamatest välja vedada 630 000 tonni vilja ja teisi põllumajandussaadusi, et leevendada sissetungi järel kõrgustesse hüpanud toiduhindu. See on siiski vaid kübe vajalikust: veebruarist alates on Ukrainasse kinni jäänud 20 miljonit tonni vilja. Sellele lisanduvad päevalilleõli ja mais, mille puhul oli Ukraina globaalne suureksportija.