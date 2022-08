Kishida: Tokyo taotleb ÜRO Julgeolekunõukogus Aafrikale alalist kohta

«Jaapan kordab oma pühendumust heastada ajalooline ebaõiglus Aafrika vastu, et see ei ole esindatud Julgeolekunõukogus alalise kohaga,» ütles Kishida Tokyo rahvusvahelisel konverentsil Aafrika arenguks (TICAD) Tuneesia pealinnas Tunises.

«Selleks, et ÜRO toimiks efektiivselt rahu ja stabiilsuse nimel, on vaja viivitamatult tugevdada ÜRO-d kui tervikut läbi Julgeolekunõukogu reformimise», ütles ta veebiüleses pöördumises, lisades, et maailmaorganisatsioon seisab silmitsi «tõehetkega».