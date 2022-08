NASA kuurakett on platvormi välgutabamustele vaatamata stardivalmis

Kosmosestardisüsteemi (Space Launch System) 98-meetri kõrgune rakett on seni võimsaim NASA ehitatud kanderakett, mis viib inimtühja meeskonnakapsli Kuu orbiidile poolsada aastat pärast NASA Apollo programmi, millega maandus Kuule 12 astronauti.

NASA ametnikud hoiatavad siiski, et riskid on suured ja lend võidakse enne lõppu katkestada.

Orioni-nimelisse kapslisse kinnitatakse kolm mannekeeni, mille eesmärk on mõõta vibratsiooni, kiirendust ja kiirgust, mis on üks suuremaid ohte inimestele avakosmoses. Ainuüksi kapslisse on paigaldatud üle tuhande erineva anduri.